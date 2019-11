Pas suksesit te arritur ne festivalin e humorit ne teatrin “Migjeni”, ne te cilin spikati perfshirja e brezit te ri, ne studion e emisionit “Start” ne Tv1 Channel ishte i ftuar aktori i humorit Ergys Saraçi.

Saraçi: Eshte fat shume i madh te marresh pjese me kolosat e humorit shqiptar, me Estraden e Shkodres, me Edmond Halilin e Durresit, me paradistat e Vlores, pra nga e gjithe Shqiperia dhe trevat shqipfolese. Jam ndjere si asnjehere tjeter ne ate skene, eshte aktiviteti me I madh ne te cilin mu dha mundesia per te marre pjese ku ndihem edhe shume I privilegjuar. Falenderoj regjisorin e mirenjohur Arjan Çuliqi, Besnik Çinari, Drande Xhaj, Zef Deden e shume te tjere.

Eshte e dyta here qe aktivizohem me estraden e Shkodres, dikur ndoshta kur i shikonim nepermjet ekranit mendonim a do te kemi mundesi te bejme ndonje foto me to, ndersa sot me eshte dhene mundesia te punoj perkrah tyre, gje te cilen do te mundohem t’iua shperblej per te bere maksimumin dhe per te qene aty ku duhet.