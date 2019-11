HOTIT I EVIDENTOHET PASURIA E RADHES

Mbremjen e kaluar me emisionin “Arome Shkodre” ne Tv1 Channel I eshte kushtuar evidentimit te pasurise se radhes te fshatit Hot te njesise administrative Kastrat te bashkise Malesi e Madhe, zbulimit te nje nder kishave me te vjetra paleokristiane ne Shqiperi.

Zbulohet nje nder kishat me te vjetra paleokristiane ne Shqiperi, ne Hot te njesise administrative Kastrat te bashkise Malesi e Madhe. Daton fundi i shek V dhe fillimi i shek VI pas Krishtit. Ka qene arkeologu Gezim Hoxha, i cili gjate periudhes kur shoqeronte studentet ne ekspedita, ne rolin e pedagogut te Gjeografise, kishte piketuar kete kishe me vlera historike, por per mungese fondesh puninet vonuan deri ne ditet tona.

ACA- Albania Community Assit ne bashkepunim me Qendren e Studimeve Albanologjike, Institutin e Arkeologjise Tirane, Dioqezen e Budimjes dhe Nikshiqit, si dhe Muzeun Polimje- Berane, po implementojne projektin “Rritja e bashkepunimit- antikitetet e krishtera ne funksion te zgjerimit nderkufitar IPA Shqiperi-Mal i Zi. Projekti, i cili do kete shtrirje ne Hot dhe Berane, kap vleren 578.807 euro per periudhen 3 vjecare Prill 2018- Mars 2021. Punimet ne zbulimin e rrenojave te kishes paleokristiane nisen 1 vit me pare me nje ekip te vogel prej 2 vetash.

Ka qene mirekuptimi i familjes Pepaj per t’i mbeshtetur punimet ne token e tyre. Axhat me banim ne USA, ishin te paret qe i ka gezuar ky lajm, dhe si besimtare te devotshem kane qene perkrahesit e pare per tu zbuluar ekzistenca e kishes. Punimet ende nuk kane perfunduar. Jane gure te gdhendur, muri rrethues, simbole fetare, te cilat duke u lidhur me shenimet historike te specialisteve do te krijojne nje panorame te qarte te arkitektures se saj. Sipas klerikeve shqiptare, kisha nuk do sjelle kontestime per perkatesine e saj, pasi behet fjale per shek V-VI, kohe kur krishterimi nuk ishte ndare ne degezimet e tij. Behet fjale per nje projekt qe realizohet ne saje te bashkepunimit nderkufitar.