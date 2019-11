Shërbimi Meteorologjik Ushtarak thotë se dita e premte në vend parashikohet të ketë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira.

Reshje shiu të herëpasherëshme me intesitet të ulët do ketë përgjatë vijës bregdetare dhe në veriperëndimt të vendit.

Era, do të fryjë me drejtim Juglindje – Jug 1-8m/sek, gradualisht era fiton shpejtësi dhe me rrahje në bregdet 15-20m/sek, duke u shoqëruar me një valëzim të forcës 3-4 ballë.