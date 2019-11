Presidenti Ilir Meta përsërit: Kuvendi shpërndahet me një dekret

Presidenti, Ilir Meta, thotë se nuk ka qenë aspak emocionale deklarata e tij sot më herët që parlamenti mund të shpërndahet me një dekret.

Në konferencën e jashtëzakonshme për mediat, Meta u kujdes të nënvizonte se Gjykata Kushtetuese është vija e kuqe për këdo dhe nuk mund të luhet me të.

Ilir Meta: Garante e Kushtetutës është Gjykata Kushtetuese, pastaj Presidenti e me radhë.Parlamenti me një dekret shpërndahet, se në çfarë rrethanash dhe si është çështje tjetër. Presidenti shkarkohet nga ai parlament legjitim dhe në fund fare e shkarkon Gjykata Kushtetuese. Qeveria a rrëzohet me një mocion mosbesimi? Nuk ka me Gjykatën Kushtetuese, dhe këtu nuk luhet, është vijë e kuqe për cilindo. Është e vetmja që mund të mbrojë popullin shqiptar, interesat kombëtare dhe shtetërore. Një Gjykatë Kushtetuese e zgjedhur në mënyrë antikushtetuese, të paligjshme, e zgjedhur në mënyrë mafioze kërcënon seriozisht interesat shtetërore dhe kombëtare dhe të drejtat e qytetarëve.