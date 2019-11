Kryetari i opozitës Lulzim Basha e ka theksuar sërish sot, se Partia Demokratike, që ditën e parë në qeverisje, do të anullojë të ashtuquajturat koncensione dhe PPP që nuk janë tjetër përveçse kontrata korruptive dhe hajdutërie.

Në një takim me fermerët e Lushnjës dhe të Divjakës, Basha tha: “Themeli i politikës sonë për të mbështetur fermerët , çliruar fermerët nga ajo zgjedhë, është kjo: paratë që sot shkojnë tek ata, tek ai grusht njerëzish për të cilët punon e gjithë Shqipëria, që ditën e parë të gjitha këto kontrata hajdutëria –se s’dua t’u them koncensione e PPP, se s’janë koncensione, as PPP – ato që ditën e parë do të anullohen.

Përgjegjësit do të çohen para ligjit”.

Kreu i PD shtoi se “ne do të ngremë një mekanizëm që do të gjurmojë ku i kanë çuar ato para, në çfarëdo forme, edhe po t’i kenë ngurtësuar dhe një gjë ju siguroj: ato qindra milionë euro që sot gllabërohen në forma të ndryshme, do të kthehen të gjitha në shërbim të njerëzve.