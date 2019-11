Shoqata ”Sikfteraj” organizoj manistefim kulturor në Gjeneva dhe me shtrirje gjeografike nga Zvicëra, por edhe të ardhur nga Franca, Gjermania dhe vende tjetra nga Evropës dhe Kosova, kanë marrë pjesë. Programi të pasur argëtues dhe kombëtarë me muzikë nga shoqata Rapsodët dhe Shoqata kulturore artistike ILIRËT nga Lausanna. Falënderojmë të gjithë për pjesëmarrjen mbi 450 nga Mërgata jonë në Diasporë.

