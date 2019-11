Po vazhdoj pak ke bujqësia dhe dua të dal pak tek dy pyetje të tjera. Siç e dimë ka një rrjedhje të jashtëzakonshme të popullsisë e cila dyndet të iki jashtë. Një fenomen i tillë ka prekur edhe fqinjët siç janë Greqia, ku prodhimet bujqësore tashmë kalben në pemë. A mendoni se ky problem mund të ndodhë edhe këtu?

Po nëse qeveria shqiptare ka prioritet se si të krijojë konflikt në rajon dhe nuk ka prioritet se si të shesë produktet shqiptare, sigurisht që do të kalben produktet dhe prodhimet shqiptare. Unë mendoj që ajo çfarë është shumë e rëndësishme sot për Shqipërinë dhe shqiptarët është krijimi dhe shpalosja e një mundësie sa më shpejt të cilën ne kemi filluar dhe do të vazhdojmë ta bëjmë, në mënyrë të tillë që shqiptarët të kenë mundësinë e implementimit të prodhimeve të tyre sa më shpejt dhe të konkurrojnë në tregun Evropian me produktet shqiptare si produkte organike dhe produkte në cilësi shumë më të mira se shumë vende të tjera. Mungesa e vëmendjes nga qeverisja për një kohë shumë të gjatë me thënë të drejtën, unë nuk mund të marr dot përsipër të flas shumë përsa i përket atij kalvari vuajtjesh që ka kaluar Z. Panariti kur ka qenë Ministër Bujqësie dhe debateve që janë bërë në qeverinë e asaj kohe se si buxheti për subvencionet e bujqësisë hiqej nga subvencioni i fermerëve dhe kalohej për të bërë fasada. Vetëm Ministrinë e Mjedisit dhe të Integrimit shikojini se sa ua ka ndërruar ambientet Kryeministri dhe sa herë ua ka ndërruar pllakat dhe fasadat ministrive. Pra, heqja e subvencioneve ndaj bujqësisë dhe kalimi I tyre për fasada godinash dhe për vendosjen e objekteve sipas shijes së Kryeministrit të veprave të artit të tij në godina shtetërore, mendoj se është shumë e rëndësishme subvencioni drejt atyre. Ne jemi të qartë në atë politikë që do të ndjekim dhe do të vazhdojmë që të ecim drejt kësaj politike dhe mendojmë që fuqizimi I bujqësisë dhe blegtorisë shqiptare do të jenë shumë të rëndësishme për kalimin e një situate krize. Mos të harrojmë që sot qeveria shqiptare ka një borxh jashtëzakonisht të madh nga doganat dhe tatimet që deri në fund të vitit do të shkojë rreth 100 milion euro. Mos të harrojmë edhe për ligjin antikushtetues dhe korruptiv të dividentit ku ai mbuloi një borxh përsa i përket momentit që vinte si rezultat i të ardhurave nga tatimet, e krijoi këtë me një ligj antikushtetues siç ishte ai i dividentit ku faljen më të madhe ua bëri kompanive më të mëdha të cilat janë kompani që kanë pasur mundësinë e përfitimit dhe mos shpërndarjen e dividentit… ky është një debat tjetër që ne duhet ta hapim. Janë disa gjëra të cilat kanë krijuar dhe tashmë pak nga pak të gjitha këto do të fillojnë dhe do të dalin, do të njihen me publikun por nuk mendoj se thjeshtë është tek denoncimi sepse tashmë denoncimi e mbaroi fazën e saj, tashmë ne duhet të ndërtojmë politikën tonë të daljes së Shqipërisë nga kriza dhe ndërtimin e një ekonomie të barabartë për të gjithë shqiptarët.

Folët për kapje të institucioneve nga z. Edi Rama dhe mazhoranca, siç bëhet fjalë për gjyqësorin. Pyetja konkrete është, cilat janë mekanizmat konkretë që ka opozita për ta ndaluar këtë kapje që po vazhdon? Si do e ndaloni? Është bërë një premtim prishja e ‘Teatrit Kombëtarë’. Ça do bëhet edhe me këtë?

Besoj që Rama nuk do e ketë shansin për të vajtur drejt prishjes së Teatrit Kombëtar. Tentoi diku drejt fundit të korrikut por e di shumë mirë se cila ishte arsyeja që nuk e ccoi procesin e tij deri në fund. Nuk jam këtu për ta thënë por ai e di më mirë pse nuk arriti dot ta prishte. Dhe ashtu siç nuk u prish Teatri Kombëtar, ashtu nuk do vazhdojë dot më të kapë institucionet e tjera. Vërtetë opozita nuk ka asnjë mekanizëm për ta ndaluar Ramën sepse opozita përderisa u detyrua të djegë mandatet, erdhi si rezultat i bejsbollit kushtetues që bëri Rama duke përdorur grupe të caktuara kombëtare dhe ndërkombëtare për të izoluar dhe për të nxjerrë jashtë loje opozitën. Për të instaluar një sistem në thonjëza demokratik por në të vërtet ishte autokratik ku jepte instalimin e një diktature por që vinte si rezultat i një financimi nëpërmjet parave që vinin nga trafiku i drogës, nga sisteme të tjera kriminale. Por shumë shpejt ky komplot kriminal do fillojë të çmontohet dhe hapja dhe ngritja e Gjykatës Kushtetuese është hapi i parë. Çmontimi i këtij ngërçi politik dhe institucional që z.Rama ka krijuar por që sigurisht dhe opozita do të vazhdojë punën e saj të informimit, të gjithë partnerëve dashamirës të Shqipërisë, përsa i përket kapjes së drejtësisë nga z.Rama, është një fazë e dytë. Pak nga pak ky grusht shteti mund të themi, që ka bërë Rama me ndihmën e individëve të caktuar, disa nga padia, disa nga shantazhi, disa të tjerë dhe nga korrupsioni, sigurisht që ka qenë e vështirë, nuk ka qenë e lehtë. Mos të harrojmë që Shqipëria është një vend i vogël dhe përballë interesave të tjera të qarqeve antishqiptare në rajon, është shumë e vogël. Por falë Zotit ka akoma njerëz që e duan Shqipërinë dhe mendojnë që Shqipëria është një vend Europian dhe vendin e saj e ka në BE.