Te ftuar ne ‘’Pasdite ne Tv1’’ studiuesit Ndoc Selimi, Rita Shkurtaj dhe Prel Milani folen rreth librit studimore te botuar nga Ndoc Selimi me titull ‘’Kultura e Komanit dhe Komanasit.’’ Libri ndahet ne dy pjese te rendesishme.Ku pjesa e pare flet per kulturen e komanit si nje nyje lidhese midis Ilireve te dikurshem dhe shqipatreve te sotem.

Ndoc Selimi: Ishin tre ne fakt asryjet apo faktoret qe me shtyne te bej kerkime dhe te botoj kete liber.I pari lidhet me femijerin pasi une jam rritur nen hijen e nekropolit te Komanit.Se dyti pasi ne vitin 1960 mu dha rasti qe te germoj mbi fakte te ndryshme ne kohen kur po ndertohej muzeu i Pukes dhe se treti lidhet me mundesin qe mu dha per te hulumtuar ne biblioteka te huaja si Iitali, Rumani,Mal i Zi dhe Hungari per te kerkuar te gjitha te dhenat jo vetem per kulturen por edhe per problem qe lidhen me Komanin.Gjetem punime dhe material per kulturen e Komanit qe tregon vazhdimsin Iliro-shqipatre dhe nuk ishte gje e vogel pasi deri ketu mohohej nje gje e tille duke qene se kaluam nje kohe te madhe bosh si emer.

Prel Milani: Eshte nje liber qe trajton nje tematike mjaft te mrehte, te pandricuar por me mjaft rendesi per vlerat e kultures kombetare shqipatre, per vazhdimsin e kultures Iliro-arbrore. Kultura e Komanit flet jo vetem per Komanin por edhe per nje kulture lidhese midis antikitetit te vone dhe me ate te mesjtes se hershe.Me se shumti jane marre studiuesit e huaj dhe arkeologet.Eshte nje liber qe perfshin me shume nje kategori lexuesish elitar, i pershtatur mire qe nuk te ben te merzitesh, me bibliografi te pasur po ashtu ilustrime te veshjeve.

Rita Shkurtaj: Kultura e Komanit dhe Komanasit tregon dhe pasqyron dy realitetete ndryshme ne vetvete. Ajo eshte nje kulture qe ka nje peshe te madhe ne fushen studimore nga ky komanasit pasqyrojne nje realitet te sotem le lidhur me kulturen e hershme e cila vazhdon e ekziston akoma dhe sot. Eshte nje pershkrim i realitetit te sotem. Kultura e Komanit ka nje peshe shume te madhe per sa i takon ures lidhese mes realitetet antik dhe realitet e vone mesjetar. Eshte nje deshmi qe nuk eshte e vetmja ajo cka duhet vlersuar eshte fakti qe eshte nje realitet i pazbuluar. Ka nje kronologji te studimeve te sjella ne nje forme studimi te mirfillte shkencor.