Drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç, thotë se Kryeministri i zgjedhur i Kosovës, Albin Kurti, po dëshmon nga dita në ditë se paraqet rrezik për stabilitetin e rajonit dhe të gjithë Evropës.

Sipas Gjuriç, qëllimi i Kurtit nuk është të përmirësojë jetën e shqiptarëve, por “të dëmtojë Serbinë dhe interesat kombëtare të Serbisë”.

“Ai ndjek diktaturën e viteve 1930 në shekullin e kaluar, duke kundërshtuar parimin e zgjidhjes paqësore të krizës dhe dialogut, duke thënë se ai nuk dëshiron bisedime me Beogradin, por dialog për dialog (Kurti thotë se filimisht duhetdialog me Brukselin për dialogun me Serbinë), i cili është një eufemizëm për të përjashtuar plotësisht dialogun”, tha Gjuriç.

Deklarata vëren se Kurti po “tallet” me bashkësinë ndërkombëtare dhe përpjekjet e saj për të ndihmuar në krijimin e një zone të stabilitetit dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor, i cili “deri më tani ka arritur sukses dhe po kalon pa asnjë sanksion”.

“Synimi i tij i qartë është të radikalizojë dhe militarizojë më tej shqiptarët me mesazhet dhe lëvizjet e tij fashiste për të imponuar projektin e tij të Madh Shqiptar në të ardhmen nën kërcënimin e forcës,” argumenton Gjuriç.

Ai theksoi se Serbia “kurrë nuk do t’i nënshtrohet kërcënimeve të armiqve të demokracisë dhe paqes” dhe do të investohet politikisht, diplomatikisht dhe me “çdo mjet tjetër në dispozicion” për të “zbutur Kurtin e devotshëm dhe përkrahësit e tij më ekstremë”.

Sipas tij, “Presidenti serb Aleksandar Vuçiç është një garanci e fortë se do të përdoret çdo mundësi për të shmangur përplasjet me ekstremistët shqiptarë”.

Pasi vlerësoi se “Kurti ka shkuar prej kohësh përtej kornizës së retorikës pacifiste dhe praktikës politike”, Gjuriç tha se ishte “momenti i fundit me një veprim të ndërlikuar ndërkombëtar për të parandaluar qëllimet e tij të rrezikshme “.