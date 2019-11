Kryebashkiakja Voltana Ademi ka reaguar mbi deklaratat e Kryetarit te Organizates se Veteranëve të Luftës Anti- Nacional Çlirimtare për Qarkun Shkodër,Zamir Llazanit per ceshtjen e clirimit:

“Kalendari është i javës së Pavarësisë dhe na bën nder ne dhe gjithë shqiptarëve. Unë e kam, deklaruar qëndrimin tim dhe nuk është personal por që përballet me historinë. Ka filluar një diskutim në nivel kombëtar. Ata dëshmorë që kanë rënë për liri meritojnë të respektohen por më pas datat që lidhen me të vërtetat e datës së largimit të uzurpatorit dhe hyrjen e një regjimi komunist në Shqipëri do të duhet ta themi të vërtetën ashtu si sihte sepse ne kishin baballarët dhe familarët tanë të cilët në atë kohë kanë vuajtur në sajë të një revanshi civil ndërmejt forcave të ndryshme politike në këtë rast komunistët që kanë bërë masakra në atë kohë. Duhet të përballemi me të vërtetat duke i dhënë pjesën e vet gjithsecilit në histori. Për familjen time ka qenë një ditë e zezë por edhe për Shkodrën besoj. Nuk ka asnjë vendim antikushtetues apo ndonjë lëvizje antikushtetuese nga ana ime.”