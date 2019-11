Nënkryetari i LSI Petrit Vasili me anë të një statusi në “Facebook” shkruan se Rilindja gjithmonë e ka përbuzur komisionin e Venecias, në funksion të kapjes të shfrenuar të reformës në drejtësi.

Sipas Vasilit, Rilindja e ka përbuzur përherë Komisionin e Venecias ndaj ata përjashtojnë njëra –tjetrën.

Postimi i Petrit Vasilit:

Rilindja e ka perbuzur gjithone Komisionin e Venecias!

Rilindja ne funksion te kapjes se çfrenuar te Drejtesise e ka perbuzur,e ka refuzuar dhe e ka hedhur poshte Komisionin e Venecias.

Zgjedhjen e Prokurorit te Pergjithshem, u rrembye nga Rilindja me 69 vota nga 84, qe kerkonte Kushtetuta dhe qe rekomandonte Komisioni i Venecias.

Në ate, kur maxhoranca ne vitin 2016 i kishte 84 vota në Parlament, Komisioni i Venecias rekomandoi si rregull kalimtar zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm: “Me një shumicë më të madhe se 3/5 at’ që, më pas, do të ishte normë për zgjedhjen e Kryeprokurorit”.

Pra Komisioni i Venecias kerkonte qe te perdorej fillimisht 2/3 per ta zgjedhur per te eliminuar kapjen dhe me pas 3/5 qe do te ishte norme e padiskutueshme dhe ne vend te kesaj prokurori u grabit me 69 vota. Konkluzioni i Raportit Interim të Komisionit të Venecias në fundin e vitit 2015 ngre shqetesimin e kapjes se Vetingut nga Rilindja dhe thote:

“Komisioni i Venecias evidenton se zgjidhje të tillë radikale (si procesi i rivlerësimit) janë të paarsyeshme në kushte normale, pasi krijojnë tensione të mëdha brenda gjyqësorit, destabilizojnë punën e gjyqtarëve, shton mosbesimin e publikut në gjyqësor, shmang vëmendjen e gjyqtarëve nga detyrat e tyre normale, dhe, si çdo masë të jashtëzakonshme, krijon rrezikun e kapjes së gjyqësorit nga ana e forcës politike që kontrollon procesin.”

Realiteti tregon saktesisht kete qe Venecia parashikoi si rrezik madhor te kapjes se Vetingut nga Rilindja dhe qe Raporti i OSBE-ODIHR per votimet e 30 qershorit e vulosi kur thote:

“Gjyqtarët e Kolegjit Zgjedhor gëzojnë imunitet dhe nuk mund të jenë subjekt i procedurave disiplinore gjatë gjithë afatit për të cilin Kolegji është i konstituuar, ata ishin subjekte të procesit të vettingut, i cili mund të prek sigurinë e mandatit të tyre dhe në këtë mënyrë të ndikojë në pavarësinë e tyre”.

Pra cdo gje e kerkuar parimisht nga Komisioni i Venecias eshte hedhur poshte nga Rilindja. Komisioni i Venecias u shpreh qe Presidenti i Republikes nuk kishte kryer asnje shkelje te Kushtetutes kur vendosi shtyrjen e votimeve rilindase te 30 qershorit.

Rilindja e hodhi poshte serish Komisionin e Venecias dhe vazhdon te mbaje nje Komision Hetimor rilindas per shkarkimin e presidentit.

Ndaj eshte e qarte qe Rilindja e hedh poshte dhe e refuzon Venecian sepse babezia per te kapur drejtesine dhe dhunimi i Kushtetutes dhe ligjit ja imponon kete. Shkurt Rilindja dhe Komisioni i Venecias perjashtojne kategorikisht njera tjetren.