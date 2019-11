Nese deshironi te njihni nje grua te suksesshme, qe ia ka dale mbane ne dy sisteme, atehere ne do t’ju prezantojme znj. Drita Dibra. Keshtu nisi njera nga historite e trajtuara nje nate me pare ne emisionin “Arome Shkodre” ne Tv1 Channel nga gazetarja Kozeta Bruçi.

Dibra per shume vite ishte nje ekonomiste e zonja ne fabriken e Zukthave ne Shkoder gjate monizmit. Pas viteve 90 e gjeti veten ne ekonomine e tregut dhe ka ndertuar punishten e punimit te prodhimeve me thupra, ku ka punesuar ish- koleget e brezit te saj, dikur edhe sot mjeshtra te punimit te thuprave te shelgut.

Ajo ndjek projektet e shpallura dhe shpesh behet fituese e tyre. Se fundmi, ka perfunduar me sukses nje projekt 1 vjecar te mbeshtetur nga “Partners Albania” te BE. Permes riciklimit te mbetjeve pas punimit te thuprave, ka arritur te fus ne treg nje produkt cilesor dhe me kosto me te ulet.

Po ashtu ka punesuar pikerisht ata punonjes, qe i perkasin brezit te trete dhe qe veshtiresohen te gjejne nje pune ne Shqiperi.