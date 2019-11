Edy Reja do të vazhdojë në krye të kombëtares sonë. Strategu italian ka rinovuar kontratën deri në vitin 2022. Një njeri që nuk ka ndërmend të tërhiqet nga trajningu, teksa një intervistë telefonike për “Corriere dello Sport” ka zbuluar detaje nga aventura me Kombëtaren tonë.

“Jam rikthyer nga fluturimi Tiranë-Romë, më pas në Trieste dhe në Gorizia, në shtëpinë time, por jam i kënaqur. Aventura në Shqipëri më jep entuziazëm të madh.

Reja ka gjithmonë një zjarr, apo jo?

Ekziston dëshira për të bërë këtë punë. Të mësoj dhe të vë në lojë përvojën time. Është një sfidë e bukur. Ka një projekt të madh, i cili nuk ka të bëjë vetëm me pjesën teknike të Kombëtares, por jam i përfshirë edhe në mbikëqyrjen e gjithë lëvizjes shqiptare të futbollit. Është një pikënisje stimuluese dhe e mbushur me gjëra të bukura.

Në vitin 2022 do të jesh 77 vjeç

Le të fillojmë këtë rrugëtim të ri, më pas të shohim, ka kohë për gjithçka.

Si do ju shohim?

2022 është shumë larg. Më tej në vitin 2024 është Europiani, që është një objektiv për Kombëtaren. Dua të ndërtoj një rrugëtim solid, e ndjej shumë përgjegjësinë.

Botërori 2022?

Kaq 13 vende në dispozicion për UEFA-n, ne do të bëjmë gjithçka dhe do të luftojmë me të gjitha forcat, por për momentin e nis pas nga disa Kombëtare të tjera. Nuk po mendojmë për objektiva, por ndërtojmë diçka të re, kjo ka rëndësi.

Ju jeni emëruar në muajin prill. Ishit në garë për kualifikueset e Euro 2020 dhe nuk e arritët. Ju mbeti ndonjë gjë peng?

Kemi provuar, por Franca është më e fortë se ne, me Turqinë pësuam gol në minutën e 90-të. Më vjen keq, situata nuk ishte e thjeshtë. Kemi luajtur gjithmonë ndeshje të mira. Na kanë shërbyer për të fituar eksperiencë.