Presidenti Ilir Meta komenton vendimin e shkarkimit të Besnik Mucit nga Kolegji I Posacëm të Apelimit.

lir Meta: “Jam me deklaratën e Blushit tim. Zero surprizë nga vetingu i partisë. Nuk jam i habitur që ditën e parë kur ka hyrë në zyrë ka pasur presione të drejtëpërdrejta të bëhet pjesë e pucit”

Ka vetëm një zgjidhje Për Edi Ramën dhe ndërkombëtarët palaco, referendumi. Ata të dalin me Edi Ramën unë do dal me popullin sepse nesër ëstë dita kur populli shqitpar votoi me Presidetin”