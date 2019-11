Kreu i shtetit, Ilir Meta do të presë sot në një takim ish-presidentin Bamir Topin. Zyra e shtypit në Presidencë ka bërë me dije se takimi mes dy presidentëve do të mbahet në 18:00.

Paraditen e sotme, Presidenti Meta priti në takim ish-presidentin Bujar Nishani. Ndërkohë zhvilloi një takim ish-presidentin Sali Berisha, në lidhje me atë që ai e cilësoi ‘situatë dramatike’.

Ishte Presidenti Meta që ftoi në takim si fillim krerët e opozitës së bashkuar jashtëparlamentare, ish-presidentët e vendit, Këshillin e Ambasadorëve Shqiptar dhe përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa theksonte në ftesë se vendi ndodhet në një situatë dramatike.