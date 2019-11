Në librin e klasës së 8-të Kosova në hartë si pjesë e Serbisë, Shahini e quan gabim të paqëllimshëm

Ministrja e Arsimit, Besa Shahini ka reaguar pas publikimit të skandalit se në librin e klasës së 8-të, Kosova paraqitet në hartë si pjesë e Serbisë.

Shahini e ka quajtur një gabim të paqëllimshëm duke shtuar se nuk është i vetmi.

Ndërsa thekson se pasaktësi të tilla nuk duhet të ekzistojnë.

Postimi i plotë

Më erdhi keq kur pashë të postuar në rrjete sociale një faqe të një libri me pasaktësi në hartën e rajonit të Ballkanit.

Kosova është Republikë dhe njihet si e tillë nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, 23 vende anëtare të BE-së, SHBA-të dhe shumë shtete të tjera aleate. Por nga autori i librit, te artisti grafik, te redaktori i shtëpisë botuese e deri te komisioni që ka dhënë OK për botim, nuk kanë qenë në gjendje ta vërejnë mungesën e shtetit të Kosovës në të!

Ky është natyrisht një gabim i paqëllimshëm dhe s’është i vetmi, megjithëse janë bërë përmirësime kolosale në korrigjimin e teksteve shkollore. Por padiskutim që nuk do të duhej të ekzistonin pasaktësi të tilla në librat shkollorë!

Lajmi i mirë është se kjo ka ndodhur ndërkohë që po zhvillohet procesi i kontrollit të librave shkollorë, pasi sivjet është mbyllur procesi i hartimit të librave të rinj. Pastaj do të vihet në lëvizje detyrimi për shtëpitë botuese që t’i adresojnë menjëherë me fletë plotësuese gabimet e konstatuara, ndërsa në vijim me redaktim të plotë.