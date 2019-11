Shpërthimi i Rovena Dilos: Gjyqtarët shqiptarë shiten për shifra ordinere

Këngëtarja Rovena Dilo u shpreh publikisht se gjyqtarët shqiptarë shiten për kërcënime ordinere dhe i referohej pikërisht procesit të saj gjyqësor.

Në emisionin “Mos i fol Shoferit” në RTV Ora, Rovena foli e indinjuar për gjyqin që është hapur për tokat e familjes së saj, për të cilat thotë po ndërton se mafia shqiptare.

Rovena Dilo: Për një tokë në gjygj në mes të Tiranës nuk merret masë sigurie vazhdon të ndërtohet në ditë me diell në ditë me shi ndodh vetëm në Shqipëri. Nëse do ndodhte në Greqi, të gjithë këto do ishin në birucë sot. Në Greqi kam një tokë të gjyshit tim që ka jetuar atje 1930, nuk ta prek njeri as centimetrin.

Në Shqipëri, në vendin tim në tokën time ndërtohet cdo ditë në zonën e bllokut sepse në atë zonë jetoj dhe shikoj sesi mafia ndërton tokën, cdo ditë tezet e mia qajnë.

Rudina Dembacaj: Rov- je një artiste që je perballur me drejtësine shqiptare. A ka drejtësi në Shqipëri?

Rovena Dilo: Në Shqipëri nuk ka drejtësi ose ka në çështje kur gjykatësi nuk është i korruptuar. Ai mund te shesi çështje ku një gjykatës nuk kapet, nuk korruptohet por në momentin kur kapet nga të forte. Drejtësia nuk shitet nuk ka të fortë që të blejë ty drejtesinë.

E kuptoj nëse një gjykatës shitet 1 milion € edhe e ka berë gabimin por këto njerëz, këta e bëjnë për kërcënime ordinere, shifra ordinere. Nuk janë njerëz që ofrojnë 1 milion euro, këta se po të ishin paguanin pronarët ata.

More njerëz, sa ju kushton kjo toka ju? Kaq. Nuk mundoheshin ta vidhnin tokën time kupton? E blenin tokën time.