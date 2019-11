Ne studion e ”Pasdite ne Tv1” ishte i ftuar producenti i agjensise se spektakleve te Buna 1 Arben Mazi, i cili foli rreth edicionit te 8-te spektaklite ”Best 10 North” i cili do te mbahet me 20 dhjetor ne teatrin ”Migjeni” ora 18:00

Arben Mazi:Ky edicion i 8-te do te vije me plot ndryshme dhe surpriza.Ndryshe nga se eshte zhvilluar ne 7 edicionet e tjera kete vit do te mbahet ne dhjetor dhe jo ne janar.Per te arritur deri ne kete sukses qe ka sot ky festival ska qene e lehte, ne vitin e pare kemi pas mjaft veshtersi sidomos ne pjesen e votimeve duke mos ditur per ti menaxhuar, ndersa sot ne vitit e 8-te kemi blere programe nga jashte ne menyre qe votimet te jene te sinqerta dhe te mos manipulohen.Risia ne kete vit ka ardhur tek kategorite.Mungon polika duke qene se nuk kishim nje gare te mirefillte politike si dhe humori, ndersa nje kategori e re ne kete edicion jane arsimtaret e vitit dhe agrobiznesi.Kete te fundit e zgjodha duke pare edhe interesimin e shumte te njerezve ne kete fushe si dhe ishte nje ide per te zevendesuar politiken.