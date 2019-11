Ja fakti qe Edi Rama eshte shkaku i vetem pse shqiptaret largohen nga vendi! Faktet flasin vete dhe mashtrimet e Edi Rames i merr era ne çast. Vetem nje vit pas liberalizimit te vizave pikerisht ne 2011, kur mund te pritej nje lumë largimesh dhe kerkesash per azil ne Europe kjo gje nuk ndodhi. Shqiperia ishte shembull, ndersa problem ishin Serbia dhe Maqedonia ne ate kohe dhe kjo konfirmohej ne ate kohe nga Malstrom Komisionerja per Ceshtjet e Brendeshme ne BE.