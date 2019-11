Duke u nisur nga situata e termetit eshte krijuar nje grup solidariteti ne Shkoder me profesionista te inxhinierise dhe ndertimit te cilet shprehen te gatshem per evidentimin e banesave dhe objekteve qe ne rast persetitjet mund te kene pasoja fatale.

Iniciativa eshte e Luan Hetes dhe Bardh Shllakut dhe eshte mbeshtetur nga nje grup i konsiderueshem.

LETER SOLIDARITETI DHE KONTRIBUTI

DREJTUAR . PREFEKTITI TE QARKUT SHKODER

KRYETARES BASHKISE SHKODER,

KRYTARES SE KESHILLIT BASHKISE SHKODER,

KRYETARIT TE KESHILLIT TE QARKUT SHKODER

PER OFRIM KONTRIBUTI PER EVIDENTIMIN E DEMEVE DHE EKSPERTIZAVE TEKNIKE, NE LIDHJE ME

QENDRUESHMERINE E OBJEKETEVE, INFRASTUKTURAVE PAS TERMETIT TE DATES 26.11.2019.

DUKE SHPREHUR SOLIDARITETIN TONE, PER VIKTIMAT DHE TE DEMTUARIT E NGJARJES SE TERMETIT TE

DATES 26.11.2019,

DUKE SHPREHUR SOLIDARITETIN ME INSTUTUCIONET VENDORE DHE QENDRORE PER PERBALLIMIN E

SITUATES,

SHPREHIM GADISHMERINE NE CDO KOHE PER OFRIMIN E KONTRIBUTIT PER EVIDENTIMIN E DEMEVE

DHE VLERESIMIN E QENDRUESHMERISE SE OBJKETEVE, INFRASTUKTURAVE NE QARKUN SHKODER DHE

NE SHQIPERI.

ME RESPEKT.

BELKIZA DIBRA, MUHAMET HUTI

MYLFETE MUJA, RAJMONDA QERIMAJ

ZENEPE DIBRA RIDVAN GJECAJ

MUSA HETA SURRRI DIZDARI

SABAHET METI ENVER ZALEFI

ENVER KOTRRI RAMAZAN GECI

FATMIR ELEZI ERVIN BACI

BARDHI SHLLAKU VILDAN VOLUMI

GEZIM SALA HALIL HYSA

RUZHDI DIBRA SEZAI KRAJA

NAIM FATKOJA FAIK SHEGAJ

GEZIM LIKA MIMOZA XHABIA

ZEF CUNI MARK CURRI

DERVISH BILALI NORA BILALI

GJETO DUKA

PER KONTAKT

NE DISPOZICIONIN TUAJ