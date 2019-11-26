Duke u nisur nga situata e termetit eshte krijuar nje grup solidariteti ne Shkoder me profesionista te inxhinierise dhe ndertimit te cilet shprehen te gatshem per evidentimin e banesave dhe objekteve qe ne rast persetitjet mund te kene pasoja fatale.
Iniciativa eshte e Luan Hetes dhe Bardh Shllakut dhe eshte mbeshtetur nga nje grup i konsiderueshem.
LETER SOLIDARITETI DHE KONTRIBUTI
DREJTUAR . PREFEKTITI TE QARKUT SHKODER
KRYETARES BASHKISE SHKODER,
KRYTARES SE KESHILLIT BASHKISE SHKODER,
KRYETARIT TE KESHILLIT TE QARKUT SHKODER
PER OFRIM KONTRIBUTI PER EVIDENTIMIN E DEMEVE DHE EKSPERTIZAVE TEKNIKE, NE LIDHJE ME
QENDRUESHMERINE E OBJEKETEVE, INFRASTUKTURAVE PAS TERMETIT TE DATES 26.11.2019.
DUKE SHPREHUR SOLIDARITETIN TONE, PER VIKTIMAT DHE TE DEMTUARIT E NGJARJES SE TERMETIT TE
DATES 26.11.2019,
DUKE SHPREHUR SOLIDARITETIN ME INSTUTUCIONET VENDORE DHE QENDRORE PER PERBALLIMIN E
SITUATES,
SHPREHIM GADISHMERINE NE CDO KOHE PER OFRIMIN E KONTRIBUTIT PER EVIDENTIMIN E DEMEVE
DHE VLERESIMIN E QENDRUESHMERISE SE OBJKETEVE, INFRASTUKTURAVE NE QARKUN SHKODER DHE
NE SHQIPERI.
ME RESPEKT.
BELKIZA DIBRA, MUHAMET HUTI
MYLFETE MUJA, RAJMONDA QERIMAJ
ZENEPE DIBRA RIDVAN GJECAJ
MUSA HETA SURRRI DIZDARI
SABAHET METI ENVER ZALEFI
ENVER KOTRRI RAMAZAN GECI
FATMIR ELEZI ERVIN BACI
BARDHI SHLLAKU VILDAN VOLUMI
GEZIM SALA HALIL HYSA
RUZHDI DIBRA SEZAI KRAJA
NAIM FATKOJA FAIK SHEGAJ
GEZIM LIKA MIMOZA XHABIA
ZEF CUNI MARK CURRI
DERVISH BILALI NORA BILALI
GJETO DUKA
PER KONTAKT
NE DISPOZICIONIN TUAJ