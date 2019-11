Me 26 nentor dy termete te fuqishme goditen Shqiperine duke lene pas shume viktima, te plagosur, shtepi te shkaterruara, frike dhe panik tek pjesa e tjeter e qytetareve.E ftuar ne ”Pasdite ne Tv1” inixhinierja e ndertimit Zenepe Dibra thekson qe e gjithe kjo tragjedi e ndodhur ka ardhur edhe nga ndertimi ne vende te papershtatshme i banesave.

Zenepe Dibra: Humbjet e njerzve jane mbi te gjitha, ka qene mjaft e trishte te shikosh femije, vajza dhe djem te rinje, familje qe shuhen nen rrenoja, por kam pare edhe shkallen e shkaterrimit te banesa ne kete termet dhe arsyjet shume nga ne i dijne. Nuk eshte prishur nje strukture e tere pallatesh por jane prishur disa qe kane te ndertuara ne vende ku bazamenti ka qene jo i pershtatshme sic eshte pjesa e Kentes ne Durres.Ajo eshte nje pjese e papershtatshme e bute dhe ujembajtese. Edhe ndertimet ne plazhin e Durresit ne toke ranore. Po ashtu jane ndertuar shum afer njera-tjetres pa nje grup te speicalizuar inxhinieresh.

Shkodra eshte sensibilizuar ne kete tragjedi dhurruar gjak duke mbledhur ndihma si dhe fonde monetare nisme kjo e marre nga anetaret e keshilli bashkiak Shkoder

Sabina Danaj: Eshte nje situate e cila na ka prek te gjitheve pavarsisht se Shkodra nuk pati demtime, por ky termet solli shume humbje ne njerez dhe materiale duke na bere ta perjetojme te gjithe.Shqiperia eshte solidare, sot dje e traguam se pavarsisht bindjeve politike, fetare, rahinore treguam qe ne jemi per njeri tjetrin sa here qe atdheu ka nevoj, sa here qe njerezit jane ne nevoje ne jemi aty per ti ndihmuar. Morem nismen per te dhuruar gjak duke pare qe ndihmat po vinin nga gjithe bota, prandaj duke marre parasysh edhe kushtet shendetsore qe jo cdo kush mund te dhuroje gjak.

Erion Metushi: Ky termet la pas viktima, shtepi te shkatrruara, njerez te lendura dhe pa cati dhe duke pare sasa shume kemi nevoje per ndihmen e njeri-tjetrit,Fresh u organizua ne nismen per grumbullimin e ndihmave.E hapem si pike ne seline e PS, pritem gjate dite per te gjtihe ata qe donin te dhuronin dicka nga veta pasi te dhurosh eshte humane aq me teper ne raste te tilla kur jemi ne kushte kritike.

Suada Selimi:Eshte nje situate qe eshte ndjere shume nga te gjithe ne. Njerezit kane kaluar tmerr panik. Ne keto dite kemi reshtur se qeni kryetare, nenkryetare, apo anetare te keshillit. Morem disa nisma qe ishte dhurimi i gjakut po u bashkangjitem edhe organizatave te tj sic eshte ‘’Eco mendje’’. Po ashtu kemi vendosur qe rrogen tone te muajit dhjetor t’u dhurohet ketyre familjeve, mbase nuk eshte shume por nese behemi te gjithe bashke ja vlen pasi sot jane ata ne nevoje neser do jemi ne. Dhe sot ne keto dite te veshtira pame qe shqiptaret jane gjithmone bashke dhe kurdohere per njeri-tjetrin