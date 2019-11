Erdogan: Do ndërtojmë 500 banesa për të prekurit nga tërmeti në Shqipëri

Presidenti i Truqisë, Recep Tayyip Erdoğan ka bërë të ditur se do të ndërtojmë 500 banesa për banorët e prekur nga tërmeti i 26 nëntorit në Shqipëri.

“Shpresojmë që ekipet tona do të kryejnë punimet në vendet e përshtatshme në Shqipëri dhe si vëllezër turq do të ndërtojnë 500 njësi banimi”, ka thënë Erdogan, raporton Angjcia e lajmeve Anadolu.

Deri tani janë disa shumë të mëdha financiare për ndërtimin e banesave, si ajo e familjes Pacolli me 1 mln euro, Bankers me 1 mln euro dhe Balfin Group me 1.2 mln euor.