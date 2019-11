Ministrja e Arsimit, Besa Shahini, përmes një postimi në facebook, ka reaguar pas një lajmi se shkolla do të rinis më 9 dhjetor. Duke e cilësuar një lajm të rremë, ajo thotë se njoftimi për rifillimin do të bëhet pas një analize të plotë. “Nxënës, prindër dhe mësues të dashur! Njoftimin zyrtar për rifillimin e mësimit do ta bëj pasi të mbyllim të gjithë analizat e vlerësimeve të infrastrukturave shkollore. Ndaj, MOS MERRNI në konsideratë LAJMET “FAKE” si kjo këtu! Njoftimet e mia i publikoj tek kjo faqe dhe ato pastaj përcillen edhe në kanalet e ndryshme mediatike”.