Me 26 nentor dy termete te fuqishem goditen Shqiperine duke lene pasoja teper te renda dhe shume viktima kryesisht ne Thumane dhe Durres por edhe ne Lac. I ftuar ne emisioni ‘’I ftuari I dites’’ inxhinieri i ndertimeve Bardhi Shllaku tha se pas termetit te rene organizata e ndertuesve ne qarkun e Shkodres po kryen nje feedback me 15 kompani ndertimi per cilesine e ndertimeve te pallateve shume kateshe dhe se probleme kane hasur vetem ne Vau-Dejes

Bardhi Shllaku: Ne termetin e rene me 26 nentor organizata e ndertuesve ne qarkun Shkoder ka marre feedback mbi ndertimet. Kemi realizuar intervista me mbi 15 komani ndertimi qe kane ndertuar pallate shume kateshe dhe shume nenkontraktor qe kane ndertuar banesa disa kateshe.Ata jane pyetur nese ka pasur demtime ne ndertesat qe jane ndertuar dhe si pergjigje kemi marre qe nuk ka pasur demtim ne strukturat e pallateve shume kateshe.Feedback-u eshte shtrire kryesisht ne zonat ne qender te qytetit te Shkodres, bashkine e Koplikut dhe Vau-Dejes.Ne Shkoder nuk ka pasur demtime objektesh, infrastrukturave,ndersa ne Vau-Dejes jane identifikuar disa demtime kryesisht ne zonen e Naracit dhe Bushatit. Ne zonen e Velipojes ka pasur vetem demtime rifiniturash sic jane shkeputje pllakash apo te badiskopeve por jo demtime te medha.Ne kete rast cilesia dhe zbatimi i punimeve ne qarkun e Shkodres kane qene brenda kritereve dhe kushteve teknike te projektimit dhe zbatimit.