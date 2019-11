Me 26 nentor dy termete te fuqishem goditen Shqiperine duke lene pasoja teper te renda dhe shume viktima kryesisht ne Thumane dhe Durres por edhe ne Lac. I ftuar ne emisioni ‘’I ftuari I dites’’ inxhinieri i ndertimeve Bardhi Shllaku shpjegoi sesi mund te ishte nje shtepi ideale kunder ndertimeve nga na teknike.

Bardhi Shllaku: Pike se pare qe nje shtepi te jete ideale kunder termeteve duhet te jete deomos e pajisur me leje.Para nisjes se ndertimit njerezit duhet tu drejtohen institucioneve, bashkive dhe profesionistave te ndertimit. Nga ana teknike format dhe struktura e shtepise duhet te jete sa me e thjeshte ne forme katrore apo drejtkendore sidomos nese vendi qe ndertohen eshte zone sizmike me pas pjesa arktiteknonike mund te plotesohet me element modern.Duhet gjithmone te synojme ruajtjen e themeleve te shtepise,strukturat dhe cekolaturat.