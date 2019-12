Pezullohet mësimi në qarqet e Durrësit, Tiranës dhe Lezhës

Është pezulluar mësimi për nxënësit në qarqet e Durrësit, Tiranës dhe Lezhës.

Njoftimi u bë nga Ministrja e Arsimit, Besa Shahini në një konferencë për mediat.

Në Durrës mësimi është pezulluar deri në datën 9 dhjetor ndërsa në dy qarqet e tjera deri në datën 5 dhjetor.

Shahini: ‘Sot me propozimin tim mori këtë vendim, në qarkun e Durrësit, Durrës, Krujë, Shijak deri në 9 dhjetor pezullohet mësimi. Në qarqet Tiranë, Vorë, Kamëz Kavajë, Rrogozhinë, në qarkun e Lezhës, Kurbin, Mirditë deri në datë 5 dhjetor por ruajmë mundësinë që ta shtyjmë edhe për disa ditë të tjera nëse nuk jemi të sigurt që janë në gjendje të duhur. Do e bëjmë njoftimin me datën 4 dhjetor.

Mësimi fillon normalisht në të gjitha qarqet e tjera. Në qarkun e Elbasanit në dy shkolla ka relativisht të vogël të nxënësve dh do transportohen në shkollat e afërta dhe do rifillojnë mësimin.

Kjo vlen edhe për shkollat private. Kopshtet dhe çerdhet në Tiranë e Lezhë do kenë fleksibilitet, ato që janë të sigurta edhe mund të rihapen. Në Durrës nuk rifillojnë deri në datën 9 dhjetor.”

Ndërkohë që vendimi vlen vetëm për nxënësit pasi mësuesit do kthehen në shkolla të hënën (2 dhjetor).