Tërmeti shkatërrimtar, Presidenti Meta nesër mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare

Zëdhënësi i Presidencës së Shqipërisë Tedi Blushi me anë të një statusi në “Facebook” shprehet se në vazhdim të interesimit të mediave nëse kreu i shtetit do të mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare, presidenti meta njofton se nesër do të ketë mbledhje në këtë organizëm për raste emergjente.

Postimi i zëdhënësit të Presidencës:

Në përgjigje të interesimit të vazhdueshëm të mediave në lidhje me një mbledhje të mundshme të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ju sqaroj se:

Presidenti i Republikës Sh.T.Z Ilir Meta ka vendosur të thërrasë nesër mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në orën më të përshtatshme, në varësi të situatës.