Disa nga banoret e Durresit te strehuar ne nje nga hotelet ne Velipoje kane shprehur per Tv1 Channel ne lidhjen direkte me emisionin “Start” gjendjen e renduar me te cilen po perballen gjate ketyre diteve, qe pas renies se termetit me 26 nentor.

“Ndoshta ditet e tjera do i dergojme femijet ne shkolla, por tani jemi pak ne tension, jemi te shkaterruar. Une kam ardhur ketu me niperit dhe nusen, ndersa djali ka qendruar ne Durres.

Nje pjese e murit eshte çare, por eshte frika se mos demtohet me teper nga termeti.”

“Ndersa nje tjeter banore shpreh shqetesimin se nuk ka komunikuar fare me vajzen. Ne momentin qe ka rene termeti o kam lene te gjitha vetem mora pak ilaçe dhe shkova tek djali dhe pastaj erdhem ketu ne Velipoje.

Une lus Zotin qe te vere doren kryesisht per te vegjlit, pastaj edhe per neve sepse jemi te vuajtur, te lodhur shume.

Pallati ku kemi jetuar eshte bere komplet i pabanueshem nga kati i pare ne katin e 6-te. Eshte nje tmerr. Turp te kene ato inxhinier dhe ndertues qe kane bere nje “lluster” te bukur nga jashte dhe nje skandal ne ndertim.

Falenderojme te gjithe keta ketu qe na kane pritur dhe na kane krijuar keto kushte kaq shume te mira, por serish jemi shume te shqetesuar.”