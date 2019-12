Ne lidhjen direkte me emisionin “Start” ne Tv1 Channel gazetarja Merisa Gjoni nga Velipoja ishte prane familjareve te cilet jane prekur nga termeti ne Durres dhe jane zhvendosur ne nje nga hotelet ne Velipoje.

Sot nje furgon se bashku me disa mesues kanr mberritur ne kete zone per te bere transportimin e femijeve ne shkolle. Nga 16 femije qe ndodhen te strehuar ne kete hotel, 8 prej tyre kane pranuar te shkojne ne shkolle dhe jsne derguar ne shkollen ” Gjergj Vat Martini”.

Nderkohe ne qytetin e Shkodres nga rreth 20 femije nga zonat e Durresit dhe Shijakut,asnje prej tyre nuk eshte rikthyer ne shkolle.

Jane rreth 120 banore te akomoduar prej kater ditesh ne hotelin “London” ne Velipoje. Sipas pronarit te ketij hotelit me uljen e temperaturave situata eshte bere e veshtire, por me ane te thirrjeve te bera nepermjet medias qytetaret jane sensibilizuar per te ofruar ndihma dhe kryesisht batanije, ne menyre qe banoret te e mos e ndiejne te ftohtin gjate nates.

Sipas pronarit te ketij hoteli banoret do te vijojne te qendrojne per aq kohe sa deshirojne dhe sa te jete e nevojshme.