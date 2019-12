Misioni Diplomatik Paqja dhe Zhvillimi është një organizatë ndërkombëtare e pavarur e themeluar nga një grup diplomatësh të huaj, gazetarësh, shkrimtarësh, artistësh dhe intelektualësh të shquar shqiptarë e të huaj me synimin e krijimit në vendet perëndimore të lobeve të fuqishme në mbështeje të çështjeve shqiptare. Te ftuar ne studion e ”Pasditen ne Tv1” ishin ambasadori dhe guvernatori i Misioni Diplomatik Paqja dhe zhvillimi Shefki Hysa si dhe Ndue Dodaj anetar dhe misionari i paqes te cilit na folen me gjeresisht rreth funksionit dhe aktiviteteve te kesaj organizate nderkombetare.

SHEFKI HYSA-Misioni diplomatik paqe dhe zhvillim eshte rezultat i frymes paqesore i veprimatrive te liderve boterore sic jane Martin Luther King, Mandela dhe Nene Tereza. Misioni diplomatik paqe dhe zhvillim eshte ideuar dhe trasheguar nga amasadori amerikan Richard Holbrooke i cili eshte cilesuar si buldazeri diplomacise amerikane, ku per 30 vjet ka bere diplomaci dhe zgjidhur cdo krize si perfaqesue i gjithe presidenteve amerikan.Ne shenje mirenjohje per personalitet amerikane qe kane ndihmuar ne ceshtjet shqiptare kemi vleresuar Hilary Clinton qe i vendosem bustin ne Sarande,Bill Clinton si dhe nipin e ish presidentit Kennedy i cili eshte nje nga kongresment me te rendesishem ne Amerike. Kemi nderuar edhe figura e shquara shqiptare sic eshte kardinali Ernest Simon Troshani me titullin misionar i paqes por edhe me doktorature hyjnore dhe teologji. Edmon Brahimaj liberi i bektashizmit po ashtu Anton Ceten, Ibrahim Kodra etj.Misioni yne u regjistrua ne Shqiperi si organizate jofitimprurese ne 2010 me porosi te ish ambasadorit amerikan Richard Holbrooke dhe ka partneritet me shume organizata te tjera boterore dhe ka shtrirje ne 77 vende te botes.