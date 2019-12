Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj i ka bërë thirrje të gjithë banorëve të pallatit 12-katësh në Lezhë që të kthehen në banesat e tyre.

Sipas ministrit, ekspertë të huaj dhe vendas kanë vlerësuar se pallati nuk ka rrezik dhe është i sigurt.

Sandër Lleshaj: Jemi këtu për të parë shqetësimet që kanë ngritur banorët e këtij pallati. Po ta shkurtojë përkufizimin e kësaj situatë, kësaj i thonë shumë zhurmë për asgjë. Janë bërë dy ekspertiza një nga ekspert shqiptar dhe një nga ekspertë izraelitë dhe konkluzioni është i njëjtë, pallati nuk ka një problem me sigurinë e tij. Zhurma e ngritur është shumë zhurmë për asgjë. Me këtë rast ftoj gjithë banorët e pallatit që të kthehen në shtëpitë e tyre dhe të na lënë mundësi të merremi me probleme të shumta q ëka në vende të tjera. Problemet nuk janë këtu. Këtu njerëzit duhet të kthehen në jetën e tyre të përditshme. Nuk ka asnjë problem me sigurinë e këtij pallati. Ju lutem të gjithë atyre që po e përdorin mos bëjnë zhurmë kot. Ata që duan të ndihmojnë le të ndihmojnë, ata që nuk duan të ndihmojnë te heshtin dhe të mos përhapin panik.

Ju ftoj kthehuni në shtëpitë tuaja. Pallati është i qëndrueshëm. Kthehuni dhe mbyllni veshët për cdo njeri që përhap lajme të pavërteta.

Ministri ka debatuar edhe me ish-deputetën e PD, Lindita Metaliaj, që sipas saj vlerësimi nuk është bërë siç duhet nga ekspertët, ndërsa e akuzoi ministrin për arrogancë.

DEBATI ME ISH-DEPUTETEN

Nje banor i pallatit: Duam të shohim dokumentin me firmë

Lleshaj: Jo nuk kam

Lindita Metaliaj: Zoti ministër, në këtë pallat banojnë 140 familje. E duam një shkresë, me firmë dhe vulë. Ekspertët nuk i kishin të gjitha pajisjet. Si mundet vetëm me fjalë. Kush janë ekspertët zoti ministër?

Lleshaj: Po lërë mo ti…Do ti biem tek ti? Do t’i certifikosh ti?

Lindita Metaliaj: Ju nuk i certifikoni dot, ju nuk jeni ekspert zoti ministër. Dhe në radhë të parë ju duhet t’i kërkoni falje popullit të Lezhës për fyerjen dhe arrogancën që i bëtë dje.

Lleshaj: A për këtë ke ardhur ti?

Lindita Metaliaj: Jo jo, unë jam banore këtu, jam në mbështetje të qytetarëve.

Lleshaj: Kush jeni ju?

Lindita Metaliaj: Unë jam Lindita Metaliaj dhe kam ardhur në mbështetje të qytetarëve.

Lleshaj: Ku banoni ju?

Lindita Metaliaj: Banoj në lagjen “Besëlidhja” dhe jam këtu për të mbështetur qytetarët.

Lleshaj: Edhe ke ardhur këtu?! Shko edhe gjej punën.

Lindita Metaliaj: Të lutem, nuk ma tregoni ju punën mua. Ju gjeni punën ku e keni.

Qytetari: Zoti ministër, veç me çekiç nuk certifikohet pallati.

Lindita Metaliaj: Dhe turp të keni për arrogancën.