Emisioni ”Pasdite ne Tv1” iu dedikua plotesisht aktorit te prespektives qe nuk jeton me Sokol Gjyrezi. Te ftuar ishin vellai i tij Qamil Gjyrezi si dhe miqte dhe koleget Agron Dizdari dhe Merita Smaja te cilet me nostalgji rrefejen takimi dhe njohen e pare me te, momentet dhe shfaqjet e luajtura sebashku.

Agron Dizdari: Takimi i pare me te ka qene ne teater, ishte nje djale qe mendonte shume, serioz, qe punonte me shume vullnet dhe kishte perspektive shume te mire qe te behej nje aktor i mrekullueshem. Talenti shkolla dhe pasioni i tij per teatrin ishin element qe tregonin qe nje njeri ka nje perspektive ne fushen qe ka zgjedhur dhe ai punonte shume per deshirat e tij. Ndarja nga jeta e Sokolit na ka prekur te gjithve dhe na ka ardhur jashtezakonisht keq qe u largua nga jeta nje aktor i perspektives. Ato pak vite qe i jetoj ne teatrin tone e shkruajti mjaft mire emrin e tij dhe plot dinjitet ne teatrin Migjeni.

Merita Smaja: Eshte kenaqesi te kujtosh koleget me te cilet punojme por eshte akoma me shume kur kujton ata te cilet nuk i ke me perkrah.Kur erdhi ne teatrin ”Migjeni” ishte nje djale i qete, i heshtur, i mbyllur ne vetvete dhe gjeja qe na bashkonte ishte qetesia. Ai gjithmone gjendej ne cepat e skenes duke lexuar dhe nje dite zbulova qe po mesonte gjermanisht, gje kjo e cila ne vitet 87′ 88′ ishte pak e veshtire ne Shqiperi. Mendonte te mesonte nje gjuhe qe ti jepte mundesine qe te bente dicka me teper dhe ia arriti qe te largohej dhe te emigronte drejt Gjermanise.

Qamil Gjyrezi: Eshte nje emocion i vecante te flasesh dhe te degjosh te tjeret te flasin per njeriun tend. Si fillim dua te falenderoj Merita Smajen dhe Agron Dizdarin si dhe institucionet per perkujtimin e 10 vjetorit te tij te vdekjes ne teatrin ”Migjeni”.Sokoli ka qene nje femije i heshtur, i urte studiues dhe nxeses shume i mire.Ka qene nje figure, pervec pasionit dhe talentit te tij per teatrin Sokoli studioj per 3 vite edhe klarinetin.Kur u largua nga Shqiperia ishte viti 91′ dhe Sokoli kishte nje jete artistike te mrekullueshme, tentoi te ushtohte profesionin e tij edhe ne Gjermani por sic e dime teatri gjerman eshte nje nga simbolet e teatrit Europian dhe nuk ishte e lehte qe te integrohej ne te pavarsisht se morri pjese ne disa shfaqje te vogla.