Nënkryetari i LSI Petrit Vasili me anë të një postimi në rrjetet sociale ka publikuar deklaratën e shefit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Shqipëri Raul Gonzales.

Gonzales në video flet për deklaratën e Edi Ramës, i cili tha se “nuk ka bërë vaki në asnjë vend të botës që të strehuarit nga tërmeti të strehohen në hotel me pesë yje”. Gonzales shprehet se kyë shtë një formim i dobët dhe një deklaratë e papërshtatshme.

Ja cfare thote Shefi i Organizates Boterore te Shendetesise ne Shqiperi Raul Gonzales, per deklaratat e turpshme te Edi Rames per qytetaret e goditur nga termeti ku sipas

Kryeministrit: “nuk ka bërë vaki që të prekutit nga tërmeti të strehohen në hotele me 5 yje, madje as kur janë me pushime.”