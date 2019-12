Planet e presidentit Emmanuel Macron për një skemë universale pensionesh kanë hasur në kundërshti të fortë të qytetarëve. Gjithçka është bllokuar nga greva të organizuar nga sindikatat, ndërsa është bllokuar për turistët edhe një nga atraksionet turistike në Paris, Kulla Eiffel.

Kulla Eiffel, një nga atraksionet turistike të Francës, e vizituar çdo vit nga shtatë milionë turistë, u mbyll sot për shkak të grevave masive kundër reformës së pensioneve, njoftoi kompania operatore e Kullës (SETE). “Personeli i pranishëm nuk është i mjaftueshëm për të hapur monumentin në kushte sigurie dhe pritjeje optimale për publikun”, thuhet në një deklaratë të SETE.

Lajmi është konsideruar I papritur edhe për turistët që vizitojnë këto ditë Parisin, ndërsa kanë shprehur shqetësim edhe për faktin se nuk e dinë kur monumenti do t’i rikthehet normalitetit.

“Ne dëshironim të vizitonim kullën Eiffel, por sot na thanë që është mbyllur, nuk e dimë për sa kohë do të qëndrojë kështu”, u shpreh një turist gjerman. Ndërsa një tjetër vizitor nga jugu I Francës tha se “Do të kthehemi sërish nesër, por edhe udhëtimi me tren është problem, gjithçka është bllokuar. Ne kishim organizuar pushimet, dhe kemi shpenzuar shumë para dhe tani nuk mund të bëjmë asgjë, jemi bllokuar për shkak të grevës.

Në njoftimin e kompanisë nuk saktësohet nëse monumenti do të qëndrojë i mbyllur edhe të premten, ndërkohë që mobilizimi kundër reformës së pensioneve do të vazhdojë. Kjo konsiderohet si greva më masive e viteve të fundit në Francë dhe është organizuar nga sindikatat e pakënaqura me planet e presidentit Emmanuel Macron për një skemë universale pensionesh.

/Ora News.tv/