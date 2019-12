Rama: Qeveria e vendosur të financojë rindërtimin edhe nëse nuk vjen asnjë lek nga jashtë

Optimist nga Samiti i NATO-s në Londër, kryeministri Edi Rama është optimist që Europa do ta mbështesë Shqipërinë për kalimin e emergjencës së krijuar nga tërmeti i 26 nëntorit.

Rama foli për dy konferenca donatorësh të konfirmuara, e para e organizuar nga KE dhe e dyta nga Presidenti turk Erdogan.

Por sidoqoftë, shtoi Rama, qeveria shqiptare është e përgatitur për të konkretizuar programin e rindërtimit edhe nëse nuk do të vijë asnjë lek ndihmë nga jashtë.

Rama: Dje e ka konfirmuar presidentja e Komisionit konferencën e madhe të donatorëve që do të jetë një sukses sepse krijon premisën për një qasje shtet me shtet në raport me Shqipërinë, me një potencial financimi të konsiderueshëm.

Ashtu sikundër me Presidentin e Turqisë do të jemi të dielën në konferencën e madhe të investitorëve në Stamboll, investitorë nga vendet e besimit mysliman që do ti adresojnë një mesazh të veçantë për këtë çështje, po vazhdojmë dhe në drejtim të vendeve të tjera të rajonit lindor. Jam optimist që do të kemi një mbëshetje të konsiderueshme në raport me nevojën.

Por sidoqoftë ne do të vazhdojmë punën edhe për financimin njësoj sikur të mos kishim asnjë lek nga askush. Skenari i përgatitur nga Ministria e Financave në bashkëpunim me kryetarin e Komitetit Kombëtar për Rindërtimin që praktisht do të jetë program i veçantë në buxhetin e shtetit është ndërtuar në mënyrë të tillë që gjërat të bëhen pavarësisht sesa fonde do të vinë nga jashtë. Zërë se nuk do të vijë asnjë lekë. Dhe në proces do të axhustohen numrat me mekanizmat në varësi nga nevoja apo fondet që vinë.