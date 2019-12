Studentet e fakultetit te gjuheve te huaja te universitetit te Shkodres, Stesi Kotrri dhe Vehbina kuka ishin te ftuara ne studion e emisionit “Start” ne Tv1 Channel per te folur per eksperiencen e perfituar ne ERASMUS PLUS ne Itali ku kane shkuar atje per nje semester te tere studimesh. Kane shkuar per te bere shkollen ne Itali, per te marre eksperiencen se si mesohet atje dhe programet e studimeve.

“Ishte nje eksperience shume e bukur, ne fillim kishim pak veshtiresi, por me kalimin e kohes u ambjentuam dhe u mesuam me jetesen atje.

Ishte nje vend i ri, kulture e re, edhe menyra e studimit ishte ndryshe prej asaj qe jemi mesuar ne, por ajo qe na ka motivuar ishte ndihmesa qe na ofruan profesoret, duke qene se per ne ishte e veshtire, sepse vinim me mesime te tjera, por qe me deshiren per te mesuar gjera te reja, ia kemi dale shume mire.”