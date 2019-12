Thuhet se që të arsimohesh më së miri duhet edhe të paguash kosto të larta për vitin akademik si ndodh edhe me disa nga shkollat më prestigjioze të njohura në botë.

Ka disa vende që duan dhe kanë provuar se edhe arsimi falas mund të jetë një mënyrë e mirë për të mirë arsimuar studentët.

Ka një numër vendesh ku dikush mund të përfundojë arsimin e lartë pa paguar asnjë monedhë! Ju mund të duhet të merrni vetëm me një punë me kohë të pjesshme për të plotësuar dëshira të tjera përveç ushqimit dhe fjetjes që janë të garantuara nga vetë universiteti.Nëse po ëndërroni të keni arsimin tuaj universitar në një vend jashtë atdheut tuaj, mos kini frikë të aplikoni për të studiuar në vendet e listuara më poshtë, pasi gjithçka mund të arrihet me shumë pak ose aspak sforco.

1 Belgjika