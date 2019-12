Ish anëtari i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, njëheri kreu i PDK-së, Kadri Veseli para pak çastesh është nisur për në Hagë, ku do të intervistohet nga Prokuroria e Specializuar raporton “Zeri.info”. Në një deklaratë për media, Veseli theksoi se Gjykata Speciale është sfidë, por njëkohësisht kjo gjykatë do të dëshmoj edhe njëherë pastërtinë e luftës së drejt të UÇK-së. “Tani jam duke udhëtuar për në Hagë me ftesë të Dhomave të Specializuara, jam i ftuar për intervisitm.

Gjykata Speciale është sfidë përballë krimeve makabre serbe por të njëjtën kohë është edhe një moment ndërkombëtar për të rikonfirmuar pastërtinë e luftës së popullit tonë, luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, ka thënë Veseli. Ai shtoi se është krenar se i ka shërbyer UÇK-së dhe se këtë nuk do ta ndërronte me asgjë tjetër. “Çdo luftëtar i lirisë është krenar që ka pasur fatin t’i shërbej atdheut të vet.

Edhe unë jam shumë krenar edhe e falënderoj Zotin për këtë dhe dua ta rikonfirmoj me asnjë gjë nuk e ndërroj asnjë pjesë të asaj jete time krenare. UÇK është historia e së drejtës së popullit të Kosovës për liri e pavarësi”, është shprehur Veseli.

Ndonëse nuk dihet cilësia në të cilën është ftuar, intervistimi i Veselit ishte paraparë të mbahet më 4 dhjetor, mirëpo më pas ishte shtyrë për datën 10 dhjetor. Një gjë të tillë e patën konfirmuar nga kabineti i ish-kryeparlamentarit Veseli