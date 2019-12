Pastrimi i organizmit nga toksinat që akumulohen rregullisht, është jo vetëm i rëndësishëm por edhe i domosdoshëm.

Në këtë artikull të AgroWeb.org do të mësoni se si të pastroni trupin tuaj në një fundjavë të vetme.

Sapo Të Zgjoheni

Ekspertët e AgroWeb.org thonë që sapo të zgjoheni të pini një gotë me ujë ku keni grirë xhenxhefil dhe shtuar lëngun e një gjysme limoni.

Xhenxhefili dhe limoni luajnë një rol të rëndësishëm për pastrimin e trupit nga toksinat.

Ato hidratojnë organizmin dhe nxisin pastrimin e sistemit tretës.

Mëngjesi

Për mëngjes, përgatisni një lëng të shëndetshëm e të gjelbër duke shtrydhur 3 kërcinj selino pa gjethe, 1 kastravec, 2 gjethe spinaq, një tufë majdanoz të freskët, një limon të vogël të qëruar dhe një mollë.

Ky lëng e furnizon trupin me shumë ushqyes, eliminon toksinat dhe mban bakteret larg.

Para dreke.

Përpara vaktit të rëndësishëm të ditës konsumoni 3 kërcinj selinoje, 3 kastravecë të vegjël dhe 3 karrota të vogla të cilat mund t’i shoqëroni me limon për më shumë shije.

Ato mund t’i përgatisni që në mbrëmje dhe t’i ruani në frigorifer.

Dreka

Në drekë sigurohuni që të hani sa më shumë sallata me shumë përbërës të shëndetshëm.

Ju mund të kombinoni kastravecët, karrotat, spinaqin, farat e susamit, avokadon, xhenxhefilin, domatet e gjithçka tjetër të shëndetshme.

Sallatat janë një mënyrë shumë e mirë për të përshpejtuar metabolizmin.

Zemra

Pasdite mund të hani një grusht arrorësh.

Nëse ju pëlqejnë bajamet, futini në mbrëmje në një tas me ujë dhe më pas kullojini të nesërmen.

Arrorët në përgjithësi janë të rekomandueshëm ndaj zgjidhni atë që ju pëlqen.

Darka

Darka duhet të jetë e lehtë dhe sërish me bazë perimesh.

Zgjidhni perimet që ju pëlqejnë dhe përgatisni një supë të ngrohtë e të pasur në vlera.

Për diçka të ëmbël, ju rekomandojmë kos me fruta pylli e pak mjaltë.

Para gjumit

Përpara se të mbyllni ditën, sigurohuni që të pini një gotë me çaj kamomili.

Çaji do t’ju qetësojë, do të përfundojë procesin e pastrimit nga toksinat dhe do ju ndihmojë të flini mirë./AgroWeb.org