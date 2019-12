Pas fitores se me Luftetarin, Vllaznia tashme eshte e renditur ne vendin e 6-te duke qene 5 pike larg kreut te tabeles se klasifikimit. I ftuar ne studion e emisionit “Sport Show” ne Tv1 Channel trajneri i futbollit, Kreshnik Krepi ka komentuar situaten e Vllaznise te cilen e vlereson per paraqitjen qe ka bere kjo skuader ne kete sezon.

Krepi: Ne raport me renditjen Vllaznia eshte 5 pike larg kreut, por ne baze te organikes qe ka une jam i mendimit qe duhet ta shohim qe eshte nje pike larg zones se vendit te 8-te. Kjo mbetet te shihet edhe ne periudhen e merkatos, se sa Vllaznia do te kete buxhet per te nderhyre ne skuader ne periudhen e janarit.

Çdo gje do te varet nga periudha e janarit se sa Vllaznia e rrite organiken e skuadres, ku normlisht nje lojtar si Hygor apo nje tjeter te mos ndihen mungese ne skuader, pavaresisht fitores kunder nje ekipi si Luftetari dhe Flamurtari qe kane rreshqit per te rene nga Superliga shqiptare.

Une e vleresoj shume skuadren e Vllaznise me paraqitjet qe ka bere kyt sezon, duke qene nje skuader shume e konsoliduar ne ate qe duhet per te bere, ne raport me mundesite qe ka skuadra.

Trajneri ka qene blerja kryesore e Vllaznise kete sezon.