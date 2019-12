Aktorja e mirenjohur shkodrane Merita Smaja ishte e ftuara e emisionit “Start” kete mengjes ne Tv1 Channel per te folur per teatrin e kukullave per femije ne teatrin “Migjeni” te realizuar vetem para pak ditesh.

Smaja: Teatri i kukullave ne “Migjeni” vjen per te dytin vit radhazi dhe eshte shfaqja e dyte brenda ketij viti. Shfaqjen e pare ne e kemi bere me Shegushe Bebetin si regjisore, ndersa kesaj radhe isha une duke bere edhe pershtatjen e tekstit nga tregimi ne tekst dramatik. Menduam te bejme kete, sepse e kerkuan vete femijet. Kur kemi bere “tre kecat dhe ujkun” ne i pyetem ata dhe thane qe kemi deshire te shohim “tre derrkucat”. Kete here i pyetem serish dhe thane qe duam “Kesulkuqen” ose “borebardhen me 7 xhuxhat”. Por kjo mbetet per t’u pare sepse duhen kukullat dhe ne ende nuk jemi plotesuar me to.

Femijet e kane pritur mire dhe kjo eshte kenaqesia me e madhe e jona kur degjojme entuziasmin e tyre, por edhe kur ka ndonje lot sepse tremben nga ujku.

Kemi punuar me nje staf te mrekullueshem me Drande Xhaj, Astrit Fani, Marviks Shantoja dhe Gjovalin Kolaj. Jane dy te rinj te cilet per here te pare marrin pjese ne nje teater kukullash. Punuam si nje grup dhe ja arritem.

Shfaqja do te vazhdoje gjate ketij viti shtune dhe te diele nga dy shfaqje ne oren 11:00 dhe ne oren 12:00, pastaj pas vitit te ri ne do ta vazhdojme perseri.