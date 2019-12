Kete mengjes ne studion e emisionit “Start” ishte i ftuar per promovimin e librit te tij me te fundit “Reflektim” z.Filip Guraziu i cili tha se ky liber ka ne thelb shqetesimet e popullit shqiptar.

Guraziu: Ne kete liber une kam tentuar te ruaj nje ritem ne poezi dhe qe poezia te kete nje thelb dhe ky thelb lidhet me shqetesimet kryesisht te popullit shqiptar, por me teper te moshes se trete. E konsideroj nje kontribut modest ne kete tentative, sepse ato çfare ne mendojme kam deshiruar qe ta le pas, t’ia lejme brezit te ri. Eshte nje detyre morale, patriotike, atdhetare qe brezi i trete te leme diçka per te ardhmen ose ndryshe te hedhim nje fare. Kjo fare me shprese qe pavaresisht qe bjen ne nje toke qe mund te mos jete shume pjellore, por diku do te mbije dhe ajo qe mbine do te jete e mbara e kombit shqiptar.

Vjen nje moment qe emocioni qe te krijohet nga jeta e perditshme, nga ambienti rrethues ka shumellojshmeri emocionesh qe te krijohen dhe keto te shtyjne per te shkruar. Poezia ka nje veçori me prozen, neqoftese kerkon te shkruash nje mendim, nje ide ne proze do te shkruash disa faqe, ndersa poezia po ate ide mund te besh me 5-6 rreshta.

Sa i perket koopertines eshte nje shqiponje te cilen e konsideroj si kombin shqiptar qe duhet te fluturoje lart.

Vendosa ta titulloja “Reflektim” sepse une kam reflektuar mbi problemet e jetes tone. Ky liber eshte i shkruar gegnisht, sepse une jam promotor i gegnishtes dhe ky eshte nje kontribut per gegnishten, sepse ky dialekt nuk eshte vetem identitet, por gegnishtja eshte shpirti jone.