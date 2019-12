Shkodra perkujton 13 dhjetorin 1990, demonstrata antikomuniste kulmoi me rrëzimin e bustit te Enver Hoxhës. Për here te pare ne Shqipëri, kjo ndodhi ne Shkodër. Demonstrata filloi tek Gjimnazi “Jordan Misja” te ciles iu bashkuan studentet e te rinj te tjerë dhe marshuan bashkërisht ne qendër te qytetit.

Voltana Ademi: Sot vendi ka nevoje per nje dhjetor te dyte. Vendi perballe nje diktature te re, njerezit po ikin. Jo vetem njerezit e thjeshte por edhe intelektualet, rasti fundit i Agron Tufes.

Sot përkujtimojmë një ngjarje të shënuar jo vetëm për Shkodrën, por për mbarë Shqipërinë, një ditë në të cilën Shkodra rrëzoi simbolin famekeq të komunizmit pikërisht në këtë vend, ku sot është vendosur kjo pllakadë përkujtimore.

Por, kjo datë shërben edhe si reflektim, si mesazh, si moment në të cilin shkodranët dhe shqiptarët, sot përvec përkuljes me respekt ndaj atyre qe e organizuan 13 dhjeotorin dhe jo vetëm të gjitha levizjet demokratike ne vitet 90-të, por Sot Shqiptarët kanë nevojë të mos harrojnë, sepse po përballen me nje tjetër sistem.

Sot Shqiptarët po ikin cdo ditë, e kjo e bën me të trishte e më të dhimbshëm realitetin tonë të përbashket, e nuk po ikin njerëz të thjeshtë, por ato të cilet u burgosën për një Shqipëri demokratike, sot kërkojnë azil ne dyert e europës, sic është rasti më i fundit ai i Agron Tufes.

Me dhimbje e them sot, se Shqipëria ka nevoje serish për një dhjetor tjetër, më të fortë, ka nevojë për të gjithë shqiptarët, në mënyrë qe të mos jemi nën një tjetër diktaturë e të mos reagojmë kur të jëtë vonë