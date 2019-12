Cigare kontrabandë nga Greqia, pranga shoferit të autobusit

Vazhdo kontrabanda me cigaret. Policia Kufitare e Kakavijës ka sekuestruar 63 steka cigaresh në një autobus që bënte linjën Athinë-Vlorë. Në pranga ka rënë drejtuesi i mjetit.

“Në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative se një autobus i linjës Athinë-Vlorë, në të cilin kishte dhe mallra të fshehura me qëllim mospagimin e detyrimit doganor, do të hynte në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet Pikës së Kalimit Kufitar Kakavijë, shërbimet e Policisë Kufitare Kakavijë, në bashkëpunim me shërbimet doganore kryen një kontroll në këtë mjet.Gjatë kryerjes së kontrollit, në pjesën e brendshme të autobusit, në një vend të përshtatur në pjesën e kondicionerit dhe në pjesën e tualetit u gjeten dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 63 steka cigaresh, si dhe në bagazhin e mjetit u gjetën dy valixhe me konfeksione, të cilat do të futeshin kontrabandë në vendin tonë” sqaron policia.

Policia arrestoi në flagrancë shtetasin B. L., 40 vjeç, banues në Fier, drejtuesi i autobusit.

Materialet në ngarkim të shtetasit të mësipërm i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, për veprat penale “Kontrabandë me mallra që paguhet akcizë” dhe “Kontrabandë me mallra të tjerë”.