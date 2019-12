Ne gjimnazin “28 Nentori” eshte zhvilluar nje aktivitet ku flitet per dhunen dhe diskriminimin me baze gjinore si nje nder problematikat me te perhapura ne vendin tone. Per te folur per kete organizim ne studion e emisionit “Start” ne Tv1 Channel ishte nxenesja Irsa Golemi.

Golemi: Ne kuader te 16 diteve te aktivizimit te dhunes me baze gjinore, menduam qe te zhvillohej nje ore e hapur me te gjithe maturantet per te ndjekur me hollesisht problematikat dhe diskutimet qe do te ngjalleshin sa i perket dhunes dhe diskriminimit.

Psikologia Ingrid Luani e cila eshte gjithmone shume prane nesh organizoj kete ore te hapur ne bashkepunim me qendren komunitare nr.3 te Bashkise Shkoder dhe u trajtuan disa nga tematikat me thelbesore. Definicioni i dhunes me baze gjinore, llojet e saj, shkaqet dhe te dhena statistikore te cilat ngjallen dyshime, pasi jane shifra alarmante.