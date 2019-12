Shkrimtarja Etleva Kupsi nga Lushnja ishte e ftuara e radhes ne ”Pasdite ne Tv1” e cila promovoj librin e saj me te ri te titulluar ”Sot është ajo mbretëresha”. Nje liber i cili i dedikohet plotesisht femres dhe qe shkrimtarja Etleva Kupsi e solli per publikun ne nje moment qe duhet ti tregonte botes se ky ndryshim i rolit te femres dhe gjinise duhet te ndodhte tashme.

Etleva Kupsi: Pasioni per te shkruar ka filluar qe ne vegjelli rreth moshes 9 vjec.Ne fakt ishte nje mungese e te shprehurit, te atikuluarit te fjaleve nga ku doja te shprehja ate qe ndjeje nepermjet shpirtit dhe menyra me e mire ishte te zbazurit ne leter ato c’ka ti ndien dhe nuk ka ndjenje me te bukur sesa te shkruash. Gjithmone e kam ndjere besimin ne vetvete se nje dite do t’ja dal te jem nje shkrimtare.

Kam marre vlersime nga njerez te thjeshte, ata me kane dhene kurajo sepse ndiejne dhe gjejne veten ne faqet e librit tim. Ndersa nga artistet e medhenj nuk kam pasur asnje lloje ndihme. Libri ne vetvet flet per femren. Ky liber ka nisur qe vegjeline time dhe erdhi ne nje moment qe kisha nevoje te shprehja dhe ti tregoja botes qe duhet te ndodhte ndryshimi me gjinine femerore.Ne kopertiten e tij shfaqet nje gjysem luanesh dhe gjysem femer me kuroren lart sepse une boten e cilsoj si nje xhungel ku ne te bejne pjese luanesha qe eshte femra dhe mbreteresha e xhungles njekohesisht. Flet per femren dikur e nenshtruar, e perbuzur, e shkelur me kembe nga maskilizmi dhe sesi ajo arriti te marre ne kontroll jeten e vet, t’ja dale mbane dhe te jete dikushi ne jete per te treguar se ska me burra dhe sot eshte ajo mbreteresha.