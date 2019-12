Mbremja e kaluar ne emisionin “Arome Shkodre” ne Tv1 Channel i eshte kushtuar nje tradite disa vjeçare vjeçari te ketij televizioni, i cili çdo fundvit vjen me emisionin shume te dashur per shkodranet “Ta tokim”. Ky emision kete vit do te jete ne vitin e 6 te tij duke garantuar sukses si çdo vit tjeter.

“Ta tokim” nisi 5 vite me perpara ne vitin 2014. Titulli i ketij emisioni i referohet ‘toksjes” se gotave ne çdo tavoline dhe ambjent festiv dedikuar festave te fundvitit. Ky emision ka ne thleb te tij gezimin dhe festen per percjelljen e nje viti dhe ardhjen e nje viti te ri ku te gjithe e presin me padurim.

“Arome Shkodre” beri nje permbledhje te ketij emisioni qe nga nata e pare e vitit 2014, per te treguar si lindi kjo ide dhe per menyren se si eshte menaxhuar.

Ndersa kete vit “Ta tokim” do te nise ne daten 21 dhejtor per te perfunduar naten e nderrimit te viteve per te t’iu argetuar sa me shume ne keto dite festash.