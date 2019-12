Sot kohë e vranët, nesër shi

Dita e sotme do të vijojë të shoqërohet me vranësira, por pa reshje shiu.

Sipas MeteoAlb, territori shqiptar gjatë orëve të paradites do të jetë me kthjellime dhe vranësira të lehta. Por mesdita dhe në vijim vranësirat do të përfshijnë pjesën më të madhe të vendit.

Në orët e mbrëmjes zonat perëndimore parashikohen të jenë nën ndikimin e vranësirave të shumta, por duke mos rrezikuar reshje shiu.

Temperaturat e ajrit pësuan rritje në mëngjes, por mbeten të pandryshuara në mesdite duke u luhatur nga -1°C deri në 19°C.

Era do fryjë mesatare në tokë dhe e forte në det me shpejtësi 60 km/h nga drejtimi jugor duke krijuar në det dallgëzim mbi 5 ballë.

Ndërkohë të premten, vendi yne në pjesën e parë të ditës do të jetë me vranësira të dendura dhe reshje shiu. Në zonat e thella malore reshje priten të jenë në formë dëbore. Por orët e mesditës dhe pasditja përmirësojnë përkohësisht kushtet e motit.

Temperaturat e ajrit do të rriten ne mëngjes, por do të ulen në mesdite duke u luhatur nga 0°C deri në 17°C.

Era do fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare ne det me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në det dallgëzim 4 ballë.