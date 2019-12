U akuzua si pjese e organizates terroriste dhe u arrestua para ndeshjes Shqiperi – Izrael, 2 vjet me pare, prokuroria e krimeve te renda pak para shkrirjes ka kerkuar pushimin e çeshtjes per shkodranin Ergys Faslia.

Tashme ëeshtja do te mbyllet perfundimisht nga gjykata ne vendimin qe do te marre me date 26 dhjetor.

Personat e arrestuar në Nentorin e 2017 në qytetin e Shkodres u akuzuan nga prokuroria e krimeve të rënda për “vepra me qëllime terroriste”, “kanosja për kryerjen e veprave me qëllime terroriste” si dhe pjesëmarrëse në “organizatë terroriste. Por vetëm pas një viti të vuajtjes së dënimit ish prokurori I cështjes Eugen Beci kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë për të ndaluarit si pasojë e mungesës së provave nga arrest në burg në arrest shtëpie, kërkesë kjo e miratuar nga gjykata.

Pas dy viteve në arrest shtëpie tashmë organi I akuzës pushoi cështjen në ngarkim dy shkodranëve. Në nëntor të 2017 4 persona, dy prej të cilëve shkodrane dhe dy shtetas kosovarë u arrestuan në qytetin e Shkodres pasi u dyshuan se po planifikonin sulm me eksploziv në stadiumin “Loro Boriçi” gjatë ndeshjes Shqipëri-Izrael, akuzë e cila jo vetëm që nuk u provua por rezultoi si tërësisht e pavërtetë.