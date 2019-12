Bonus qiraje deri në 2021 për të prekurit nga tërmeti

Të gjithë qytetarët e prekur nga tërmeti i 26 nëntorit do të trajtohen me bonus qiraje deri në vitin 2021.Ministri për Menaxhimin e Fatkeqësisë Natyrore, Bledi Çuçi, e deklaroi këtë gjatë një vizite në Manëz të Durrësit.

Banorët e mbetur të pastrehë nga tërmeti i 26 nëntorit do të trajtohen me bonus qiraje deri në maj të vitit 2021.

Kështu deklaroi drejtuesi qëndror i Zyrës Operacionale për Menaxhimin e Fatkeqësisë Natyrore, Bledi Çuçi, gjatë një vizite në Manëz të Durrësit.

Çuçi: Nga sot kushdo shkon dhe merr shtëpinë me qira dhe jeton me qira. Ne do të garantojmë qiranë deri në maj 2021 të gjithë njerëzve që u është prishur dhe bërë e pabanueshme banesa.

Çuçi i premtoi banorëve se shumë shpejt një grup i veçantë do të nisë vlerësimin përfundimtar të godinave të dëmtuara.

Çuçi: Më vonë do të vlerësohen më me thellësi pjesa e pallateve, janë të gjitha para 1990. Të vlerësohen nëse duhen prishur apo riparohen. Do të vijë një grup i posaçëm për të parë vetëm ndërtesat që grupi i parë i ka konstatuar të pabanueshme për tu prishur. Për të marrë një vendim përfundimtar do të vijë një grup i posaçëm.

Aktualisht grupet e përbashkëta të inxhinierëve vijojnë punën në terren për vlerësimin e dëmeve të fatkeqësisë natyore.

Në përfundim të këtij procesi do të përgatitet raporti përfundimtar, që i hap rrugë mbajtjes së konferencës së donatorëve dhe më pas programit të rindërtimit.